Лубенец Антон
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Лубенец Антон
- Звание/должность
- старший унтер.офицер
- Место службы
- 10-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,вынес из боя поручика 3-й бат.6-й арт.бриг.Хабарова
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