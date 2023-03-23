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Лубенец Антон

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лубенец Антон
Звание/должность
старший унтер.офицер
Место службы
10-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,вынес из боя поручика 3-й бат.6-й арт.бриг.Хабарова

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