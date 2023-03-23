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Лопатин Тит

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лопатин Тит
Звание/должность
младший урядник
Место службы
2-й аргунский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 18/08/1904 в бою у д.Уйян-ин
География
Забайкальская область, Нерчинский 2-й военн.отдел.,Калгинская станица

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