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Ломан Михаил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ломан Михаил
Звание/должность
помощник начальника отдела/мичман
Место службы
врем. морской отдел при штабе заамурского округа погран.стражи
Причина выбытия и награждения
награжден орденом св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом

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