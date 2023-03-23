Лесков Михаил
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Лесков Михаил
- Звание/должность
- сотник
- Место службы
- забайкальское казачье войско
- Причина выбытия и награждения
- плен,ранен 07/05/1904 в стычке между д.Ситучензы и Дагушаном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.