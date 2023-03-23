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Лесков Михаил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лесков Михаил
Звание/должность
сотник
Место службы
забайкальское казачье войско
Причина выбытия и награждения
плен,ранен 07/05/1904 в стычке между д.Ситучензы и Дагушаном

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