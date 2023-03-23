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Лемешов Леонтий Викентиев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лемешов Леонтий Викентиев
Звание/должность
минно-маш. квартирмейстер 2-й ст.
Место службы
миноносец"Страшный"
Причина выбытия и награждения
погиб 31/03/1904
География
Витебская, Себежский,Юстиновская вол.д.Неверовка

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