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Ледовский Григорий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ледовский Григорий
Звание/должность
рядовой
Место службы
2-й восточно-сибирский саперный батальон
Причина выбытия и награждения
утонул 04/06/1904 на р.Яяохэ
География
Орловская, Ливенский,Медвеженская вол.,д.Малый-Кривец

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