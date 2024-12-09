Ле(о)маев Григорий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ле(о)маев Григорий
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- 7-й красноярский сибирский пехотный полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 14/06/1904 у деревни Сяхотан
- География
- Пермская, Камышловский,Зыринская вол.,д.Сидорова
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