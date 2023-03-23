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Лавренин Григорий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лавренин Григорий
Звание/должность
стрелок
Место службы
11-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит в боях 17 и 18/04/1904 под Тюренченом
География
Полтавская, Прилукский,Сакиринская вол.,село Васковец

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