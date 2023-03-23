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Кычаков Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кычаков Иван
Звание/должность
казак
Место службы
1-го читинского казачьего полка
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.во время бомбард.гор.Порт-Артура 27/01/1904 под сильным огнём противника всё время служил примером мужества

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