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Куткевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Куткевич
Звание/должность
поручик
Место службы
приамурский отдел пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
контужен 14/04/1904 на реке Ялу и под Тюренченом

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