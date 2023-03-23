Кунгуров Александр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Кунгуров Александр
- Звание/должность
- старший унтер-офицер
- Место службы
- 2-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- пропали без вести 01/06/1904 у д.Юдзятунь,02/06/1904 в бою при д.Вафаньонен
- География
- Тобольская, Тюкалинский,Локтевская вол. и село
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