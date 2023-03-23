Кузулькин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузулькин Яков

Кузулькин Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кузулькин Яков
Звание/должность
48 с.рядовой
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 28/06/1904
География
Екатеринославская, Бахмут город

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.