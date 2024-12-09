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Кузовлев Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кузовлев Яков
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 01/07/1904 в разведке
География
Томская, Бийский,Енисейская вол. и село

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