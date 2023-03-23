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Кузнецов Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кузнецов Александр
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
1-й уссурийский железнодорожный батальон
Причина выбытия и награждения
убит 02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Вятская, Яранский,Пибаевская вол.,д.Возикова

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