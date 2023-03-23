Кубыкин Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Кубыкин Иван
- Звание/должность
- казак 2-го военного отдела
- Место службы
- 5-й сибирский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 23/06/1904 у д.Сядянь
- География
- Акмолинская область, Петропавловский,Лебяжинская ст.
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