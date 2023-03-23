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Крюков Семен

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Крюков Семен
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ростался на поле сражения 27/06/1904 в бою при д.Сандель
География
Приморская область, Казакевический ст.окр.,п.Харский

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