Крылянок Аввакум
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Крылянок Аввакум
- Звание/должность
- фельдфебель
- Место службы
- 26-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. во время бомбард.крепости Порт-Артур с 27/01/по 02/04/1904 прекрасно исполнял свои обязанности и личным мужеством подавал пример нижним чинам
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