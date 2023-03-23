Корнев Андрей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Корнев Андрей
- Звание/должность
- ефрейтор 48-й роты
- Место службы
- заамурский округ отдельн.корпуса погран.стражи
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,за мужество и храбрость,оказанные в бою 17/05/1904 у ст.Вафангоу
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