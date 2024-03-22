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Козыренко Иван Сергеев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Козыренко Иван Сергеев
Звание/должность
матрос 1-й степени
Место службы
крейсер 2-го ранга "Россия"
Причина выбытия и награждения
умер от ран или убит 1904
География
Бессарабская, Аккерманский,мещанин г.Аккермана

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