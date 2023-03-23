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Козлов Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Козлов Василий
Звание/должность
трубач
Место службы
1-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
ранен 08/05/1904 в бою у дер.Мацейхо
География
Забайкальская область, 2-е воен.отд.Дуроевской ст.

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