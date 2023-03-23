Кашталинский
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Кашталинский
- Звание/должность
- генерал-майор
- Место службы
- командующий 3-й стрел.дивизией
- Причина выбытия и награждения
- ушиблен камнем в голову 17/04/1904 в деле под Тюренченом
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