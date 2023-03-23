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Кашталинский

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кашталинский
Звание/должность
генерал-майор
Место службы
командующий 3-й стрел.дивизией
Причина выбытия и награждения
ушиблен камнем в голову 17/04/1904 в деле под Тюренченом

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