Жигалев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигалев Василий

Жигалев Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Жигалев Василий
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
2-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 02/06/1904 в бою при Вафаньопэн
География
Вологодская, Сольвычегодский,Березо-Поволоцкая вол.,д.Кукова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close