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Едревец Фёдор Андреев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Едревец Фёдор Андреев
Звание/должность
матрос 1-й ст.
Место службы
крейсер 1-го ранга "Варяг"
Причина выбытия и награждения
убит или умер от ран(списки от 15-16/02/1904)
География
Лифляндская, Венденский

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