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Гущин Илларион

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гущин Илларион
Звание/должность
рядовой
Место службы
86-й пехотный вильманстрандский полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях с 01 по 05/10/1904
География
Новгородская, Устюженский,Перская вол.

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