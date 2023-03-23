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Гурский Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гурский Иван
Звание/должность
бомбардир 1-й ко.-горн.бат.3-го раз.отд.4 бригады
Место службы
заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи 3-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 04/07/1904
География
Киевская, Таращанский,Стрижевская вол.,с.Жидовчих

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