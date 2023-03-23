Гурев? Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Гурев? Иван
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- амурский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 05/06/1904 в бою у с.Ерхулея
- География
- Амурская область, Поярковская ст.,окр.Поярковой ст.
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