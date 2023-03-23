Гупин Артамон
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Гупин Артамон
- Звание/должность
- фельдфебель 3-я батарея
- Место службы
- 3-й восточно-сибирский стрелковая артиллерийская бригада
- Причина выбытия и награждения
- ранен 17-18/04/1904 под Тюренченом
- География
- Тобольская, Тюкалинский,Пановская вол.
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