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Грицевич Ксенофонт

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Грицевич Ксенофонт
Звание/должность
унтер-офицер
Место службы
46-й батальон пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
плен,ранен привезён в гор.Мацуяму с 08-18/07/1904

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