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Гончаров Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гончаров Василий
Звание/должность
бомбардир
Место службы
Квантунская крепостная артиллерия
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. в ночь с 13-го по 14-е марта 1904,управляя огнём прожекторов ,открыл японские брандеры и не смотря на открытый по прожекторам огонь,спокойно держал бандеры в луче,чем способствовал неуспеху неприятеля(Порт-Артур)

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