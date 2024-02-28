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Гончаров Аким

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гончаров Аким
Звание/должность
рядовой
Место службы
11-й пехотный сибирский семипалатинский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 20/08/1904 в бою у гор.Ляоян
География
Томская, Бийский,Енисейская вол., с.Сверчкова

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