Герман Павел Семенов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Герман Павел Семенов
- Звание/должность
- комендор
- Место службы
- крейсер 2-го ранга "Россия"
- Причина выбытия и награждения
- умер от ран или убит 1904
- География
- Полтавская, Золотоношский,Прохоровская вол.,с.Леплявое
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