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Гаев Степан

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гаев Степан
Звание/должность
стрелок
Место службы
22-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит в боях 15-17/04/1904 на р.Ялу
География
Тобольская, Курганский,Гинавская вол.и село

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