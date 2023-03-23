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Гаврюсенко Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гаврюсенко Павел
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
3-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле боя 01-02/06/1904 в бою при Вафангоу
География
Тобольская, Тарский,Карташевская вол.,д.Рямовская

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