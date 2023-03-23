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Власкин Андрей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Власкин Андрей
Звание/должность
рядовой
Место службы
137-й пехот. нежинский Ея Императ.Высоч.Великой Княгини Марии Павловны полка
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 19/08/1904 в бою у д,Сивантунь
География
Рязанская, Раненбургский,Ивановская вол.,д.Киреевская-Разс.

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