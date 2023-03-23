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Варавин Моисей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Варавин Моисей
Звание/должность
казак
Место службы
5-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 30/06/1904 при с.Нао-дзя-тунь
География
Акмолинская область, Петропавловский,Новорыбинская ст. и пос.Богатинский

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