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Бунин Иван Емельянович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бунин Иван Емельянович
Звание/должность
рядовой 42-й сотни 4-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
убит 23/02/1904
География
Тверская, Зубцовский ,Будновская вол.

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