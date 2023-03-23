Бокарель Илья
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бокарель Илья
- Звание/должность
- старший унтер-офицер
- Место службы
- 139-й пехотный моршанский полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 02/06/1904 в боях при Вафангоу
- География
- Седлецкая, Бельский,км.и д.Славатычи
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