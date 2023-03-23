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Бойцов Фёдор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бойцов Фёдор
Звание/должность
рядовой
Место службы
85-й пех.выборгский его импер.корол.вел.Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка
Причина выбытия и награждения
убит 30/09/1904 в бою при дд.Хамытань и Янсантай
География
Новгородская, Новгородский ,д.Мингров

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