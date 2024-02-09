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Бердников Алексей Фомин

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бердников Алексей Фомин
Звание/должность
кок
Место службы
миноносец"Страшный"
Причина выбытия и награждения
погиб 31/03/1904
География
Оренбургская, Оренбургский,Новотроицкая вол. и село

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