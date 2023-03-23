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Бендзерский Ванифант

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бендзерский Ванифант
Звание/должность
машин 1-й ст.
Место службы
миноносец"Страшный"
Причина выбытия и награждения
погиб 31/03/1904
География
Волынская, Ковельский

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