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Бегунов Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бегунов Иван
Звание/должность
казак
Место службы
11-й оренбургский казачий полк
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 03/06/1904 у деревни Кханзы
География
Оренбургская, Челябинский,Челябинской ст.,п.Сосновский

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