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Барановский Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Барановский Иван
Звание/должность
рядовой
Место службы
заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
контужен 11/07/1904
География
Тобольская, Тарский,Карташевская вол.

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