Федор Трофимович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Федор Трофимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 161
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- брат Ивана [7]
- Откуда прибыл
- д. Панфилово, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Год поступления
- 1857
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Тихон Петров: - / 59 | крестьянин - глава
02 | Степанида Ивановна: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Матрена Тихонова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Матрена Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Арсений Максимов: - / - | крестьянин - глава
06 | Иван Арсеньевич : - / 23 | крестьянин - сын главы [5]
07 | Иван Арсеньевич : - / 4 | крестьянин - сын главы [5]
08 | Федор Трофимович: - / 10 | крестьянин - брат Ивана [7]
09 | Парфен Трофимович: - / 8 | крестьянин - брат Ивана [7]
10 | Марфа Ивановна: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
11 | Акулина Арсеньевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [5]
12 | Прасковья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана [6]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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