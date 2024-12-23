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Арсений Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Арсений Максимов
Пол
муж
Номер записи
158
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
д. Панфилово, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Год поступления
1857
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год смерти
1856
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Тихон Петров: - / 59 | крестьянин - глава
02 | Степанида Ивановна: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Матрена Тихонова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Матрена Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Арсений Максимов: - / - | крестьянин - глава
06 | Иван Арсеньевич : - / 23 | крестьянин - сын главы [5]
07 | Иван Арсеньевич : - / 4 | крестьянин - сын главы [5]
08 | Федор Трофимович: - / 10 | крестьянин - брат Ивана [7]
09 | Парфен Трофимович: - / 8 | крестьянин - брат Ивана [7]
10 | Марфа Ивановна: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
11 | Акулина Арсеньевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [5]
12 | Прасковья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана [6]
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Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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