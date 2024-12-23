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Матрена Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Матрена Тихонова
Пол
жен
Номер записи
156
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
д. Горяйново, Городищенская вол., Вяземский у., Смоленская губ.
Год поступления
1857
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Тихон Петров: - / 59 | крестьянин - глава
02 | Степанида Ивановна: - / 27 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Матрена Тихонова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Матрена Тихонова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Арсений Максимов: - / - | крестьянин - глава
06 | Иван Арсеньевич : - / 23 | крестьянин - сын главы [5]
07 | Иван Арсеньевич : - / 4 | крестьянин - сын главы [5]
08 | Федор Трофимович: - / 10 | крестьянин - брат Ивана [7]
09 | Парфен Трофимович: - / 8 | крестьянин - брат Ивана [7]
10 | Марфа Ивановна: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
11 | Акулина Арсеньевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы [5]
12 | Прасковья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь Ивана [6]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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