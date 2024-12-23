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Василий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
150
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
д. Горяйново, Городищенская вол., Вяземский у., Смоленская губ.
Год поступления
1857
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Кузьма Иванов: - / 39 | крестьянин - глава
02 | Петр Кузьмич: - / 16 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Василий Иванов: - / 27 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Софья Евдокимова: - / 25 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Акулина Кузьмична : - / 16 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Анастасия Макарова: - / 28 | крестьянка - жена брата [3]
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Источник
Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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