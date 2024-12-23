Петр Кузьмич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Петр Кузьмич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 149
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- д. Горяйново, Городищенская вол., Вяземский у., Смоленская губ.
- Год поступления
- 1857
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Кузьма Иванов: - / 39 | крестьянин - глава
02 | Петр Кузьмич: - / 16 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Василий Иванов: - / 27 | крестьянин - брат главы [1]
04 | Софья Евдокимова: - / 25 | крестьянка - жена главы [1]
05 | Акулина Кузьмична : - / 16 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Анастасия Макарова: - / 28 | крестьянка - жена брата [3]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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