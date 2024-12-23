Марфа Гурьевна
Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
- ФИО
- Марфа Гурьевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 147
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь брата [4]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Губерния
- Смоленская
- Уезд
- Дорогобужский
- Место
- д. Васьково
- Место события
- д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
- Архивный код
- ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского
уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Кузьма Филиппов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Кузьмич: 15 / 22 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Кузьмич: 14 / - | крестьянин - сын главы [1]
04 | Гурий Филиппов: 39 / 46 | крестьянин - брат главы [1]
05 | Сидор Гурьевич: 5 / 12 | крестьянин - сын брата [2]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 57 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Анна Кузьмична: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Александра Климова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [2]
09 | Матрена Ивановна: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Авдотья Ивановна: - / 19 | крестьянка - жена Ивана [3]
11 | Марфа Ефимова: - / 37 | крестьянка - жена брата [4]
12 | Марфа Гурьевна: - / 19 | крестьянка - дочь брата [4]
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- Индексация данных проведена Романом Галенкиным
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