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Сидор Гурьевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Сидор Гурьевич
Пол
муж
Номер записи
140
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын брата [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Кузьма Филиппов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Кузьмич: 15 / 22 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Кузьмич: 14 / - | крестьянин - сын главы [1]
04 | Гурий Филиппов: 39 / 46 | крестьянин - брат главы [1]
05 | Сидор Гурьевич: 5 / 12 | крестьянин - сын брата [2]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 57 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Анна Кузьмична: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Александра Климова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [2]
09 | Матрена Ивановна: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Авдотья Ивановна: - / 19 | крестьянка - жена Ивана [3]
11 | Марфа Ефимова: - / 37 | крестьянка - жена брата [4]
12 | Марфа Гурьевна: - / 19 | крестьянка - дочь брата [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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