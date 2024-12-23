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Кузьма Филиппов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Васьково за 1858 год
ФИО
Кузьма Филиппов
Пол
муж
Номер записи
136
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1853
Губерния
Смоленская
Уезд
Дорогобужский
Место
д. Васьково
Место события
д. Васьково, Сафоновская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Архивный код
ГАСО (Смоленск): ф.10, оп.5, д.1126, лист: Н/Д
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки дворовых людей и крестьян по имениям помещиков Дорогобужского уезда, на буквы «Д-И» за 1858 год
Населённый пункт: д. Васьково
сословие: пом.крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Кузьма Филиппов: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Кузьмич: 15 / 22 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Иван Кузьмич: 14 / - | крестьянин - сын главы [1]
04 | Гурий Филиппов: 39 / 46 | крестьянин - брат главы [1]
05 | Сидор Гурьевич: 5 / 12 | крестьянин - сын брата [2]
06 | Ефросинья Яковлевна : - / 57 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Анна Кузьмична: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Александра Климова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [2]
09 | Матрена Ивановна: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана [2]
10 | Авдотья Ивановна: - / 19 | крестьянка - жена Ивана [3]
11 | Марфа Ефимова: - / 37 | крестьянка - жена брата [4]
12 | Марфа Гурьевна: - / 19 | крестьянка - дочь брата [4]
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Индексация данных проведена Романом Галенкиным

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